Mercati Milano maglia nera, pesano le banche. Spread sopra i 160 punti

di Sabrina Manfroi Parte mista Wall Street, col Nasdaq che cede lo 0,25% e il Dow Jones che sale sopra la parita', in una giornata caratterizzata da molta incertezza. In primo piano sempre Milano, con l'indice che peggiora e perde ora l'1,5%, affossato dal comparto bancario. Lo spread sfonda i 160 punti base, col rendimento decennale che sale al 2,22%. Nel resto d'Europa gli indici sono in lieve flessione. A Piazza Affari non si arrestano le vendite sul comparto bancario, Ubi -6,3%, Bper -5,9% Banco Bpm -6/ Poste -3,8%. Fuori dal listino Mps argina le perdite a poco piu' di un punto percentuale, ma resta molto volatile. L'euro sul dollaro scende a 1,1760.