Borse negative. Milano maglia nera, spread sopra i 180 punti

di Sabrina Manfroi Partenza negativa per tutte le piazze eruopee, in particolare per Milano, la peggiore, cede un punto percentuale. Pesano i ribassi di Tokyo (-1,18%) e delle borse cinesi, lo stallo nei negoziati commerciali Usa-Cina. Su Piazza Affari tornano le tensioni politiche, lo spread coi bund tedeschi si allarga a 181 punti base, il rendimento decennale sale al 2,34%. Parigi -0,76%, Londra -0,38%, Francoforte -0,66%. In calo tutti i comparti, maglia nera Tenaris -2,15%, unico titolo positivo del Ftse Mib Azimut +0,85%.L'euro sul dollaro scende a 1,1730.