Mercati Milano maglia rosa in Europa, spread in calo

Condividi

di Maria Giovanna Lorena Rimbalzo oggi di tutti i listini occidentali, dall'Europa, agli Stati Uniti.La borsa di Milano ieri era stata la peggiore - è stata la più debole in tutto il mese di ottobre - oggi però sono tornati gli acquisti e chiude in rialzo dell'1,78%. Milano tallonata da Parigi +1,60%, mentre Francoforte ha guadagnato l'1,03% e Londra lo 0,59%.A Piazza Affari il recupero ha coinvolto i titoli industriali, quelli del settore del lusso e naturalmente i bancari visto che si sono attenuate le tensioni sui titoli di Stato. Lo spread ieri era salito fino a 322 punti, oggi si riduce a 310 in chiusura di seduta: il rendimento del Btp decennale si attesta al 3,50%.Rimbalza anche Wall Street dopo il tonfo di ieri. L'indice Dow Jones e' in rialzo dell'1,44%, mentre il Nasdaq sale del 2,49%.Si rafforza anche il Dollaro e l'Euro arretra a fine seduta a 1,1370.