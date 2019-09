Mercati Milano migliore borsa in Europa. Hong Kong in rosso, pesano le tensioni

di Fabrizio Patti Inizia con il segno più la settimana dei mercati. Milano sale dello 0,66%, migliore piazza in Europa, seguono Francoforte, +0,40%, Parigi e Londra, entrambe +0,13%.Lo spread Btp/Bund in apertura è a 168 punti base, un paio sotto la chiusura di venerdì, quando si era registrata una fiammata per le difficoltà a formare un nuovo governo. Il rendimento del Btp è allo 0,98%.Tra i titoli a Piazza Affari, il migliore è Salvatore Ferragamo (+1,78%), con guadagni di poco superiori a quelli di Tim e di Banco Bpm. Bene in generale il settore bancario e finanziario. Unico titolo negativo del Ftse Mib Juventus, -0,17%. Tra gli altri, sale di un punto e mezzo Cnh Industrial, dopo la forte salita di venerdì, seguita alle indiscrezioni su un eventuale scorporo del business dei camion Iveco.Intanto le tensioni, sempre più forti, a Hong Kong hanno avuto riflessi anche sui listini. L'indice Hang Seng chiude in calo dello 0,68%, scendono i titoli di immobiliare e infrastrutture, come l'operatore ferroviario MTR, che ha riportato danni a numerose stazioni negli ultimi giorni.Positive invece le altre borse cinesi: Shanghai (+1,31%) e Shenzhen (+2,21%), positive nonostante da ieri siano in vigore i dazi americani e i controdazi cinesi. A portarle al rialzo l'annuncio del governo di nuovi stimoli all'economia, in particolare al settore hi-tech.