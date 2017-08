Una settimana nelle mani dei carcerieri Milano. Modella inglese di 20 anni rapita e messa all'asta sul deep web per 300mila euro Attirata su un finto set cinematografico nei pressi della Stazione Centrale. Il carceriere ha confessato, si tratta di un polacco di 30 anni. Il sostituto procuratore di Milano, Storari: soggetto mitomane e pericoloso

Stazione centrale di Milano (foto di archivio)

E' stata attirata su un finto set fotografico a Milano, quindi "drogata, spogliata", chiusa in un sacco e portata nel luogo della sua 'prigionia' all'interno del bagagliaio di una station wagon blu. Un viaggio di quasi tre ore per raggiungere un "casolare di montagna in una zona isolata" di Lanzo Torinese, in provincia di Torino, verso il confine con la Francia. Qui, è rimasta ammanettata a una cassettiera in legno di una camera da letto per una settimana.

Sono alcuni dettagli di quanto accaduto a una modella inglese di 20 anni, emersi durante una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina alla Questura di Milano. A rapirla, Herba Lukasz Pawel, cittadino polacco di 30 anni, arrestato per sequestro di persona. Poi, l'ha messa in vendita online, partendo da una base d'asta in Bitcoin equivalente a circa 300 mila euro.

Un individuo pericoloso Pawel, disposto a effettuare "soluzioni finali" come killer a pagamento e come operatore di una organizzazione che agisce sul deep web, che offre servizi di mercenariato, attentati con le bombe, vendita di ragazze. "E' un soggetto affetto da mitomania - ha detto durante la conferenza stampa a Milano il sostituto procuratore della Dda Paolo Storati - ma è anche pericoloso perché ha drogato la vittima con ketamina per poi rinchiuderla in un sacco per ore. Dall'analisi delle email è emerso che si riteneva parte del gruppo 'Black death'". "Lui si presentava come killer professionista - ha aggiunto Storari - si interessava a materiale chimico e veleni. Questo non rientra però solo nella mitomania perché un sequestro l'ha fatto".

Il sequestro è avvenuto l'11 luglio e si è concluso il 17 dopo che Pawel, reo confesso, l'ha lasciata andare. La giovane sarebbe stata liberata perché ha un figlio, cosa che andrebbe contro le 'regole' dell'organizzazione.

Il sequestratore e il gruppo Black Death

"Il soggetto (il rapitore, ndr) si riteneva appartente al gruppo Black Death (Morte Nera), che si presume attivo sul deep web, su cui esiste un rapporto Europol, la cui esistenza non è però confermata", ha spiegato ancora Storari. Il sequestratore organizzava aste online per la vendita di ragazze rapite, attraverso annunci in cui elencava razza, nome d'arte e luogo d'asta. "Non è chiaro però se le giovani fossero state realmente rapite o se l'uomo si inventasse tutto", ha spiegato il pm. L'uomo si presentava anche come 'killer professionista' e si interessava a materiale chimico e veleni.