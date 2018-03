Mercati Milano parte in moderato rialzo, giù lo spread

di Michela Coricelli Aperture caute in Europa, in attesa dei dati sull'inflazione degli Stati Uniti, che potrebbero incidere sulle prossime decisioni di politica monetaria della Fed.Milano guadagna lo 0,20%, Francoforte lo 0,05% e Parigi lo 0,19%. Giù invece Londra a -0,14%.Contrastate anche le asiatiche: Tokyo strappa una chiusura in rialzo a +0,66%, mentre sulle cinesi prevalgono le vendite appesantite dai timori legati ai dazi Usa.Ieri sera Wall Street ha chiuso mista (Dow Jones -0,62% e Nasdaq +0,36%).L'euro si scambia a 1,2320 contro il dollaro.Oggi nuova asta di titoli di Stato: il Tesoro offre oltre 8 miliardi e mezzo in Btp con scadenze varie dai 3 ai 30 anni.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco intanto scende a 135 punti base (rendimento: 1,98%).