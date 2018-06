Mercati Milano passa in calo Borse miste

di Sabrina Manfroi Partenza positiva per Wall Street dopo il calo dei sussidi alla disoccupazione.Il Dow Jones sale dello 0,35%. In Europa la seduta prosegue contrastata: Milano -0,14%, Parigi e Francoforte -0,08%, Londra +0,15%, Madrid +0,50%.Pesa il dato sulle vendite al dettaglio in aprile in Italia, crollate del 4,9% sull'anno. Lo spread trona sopra i 240 punti base, col rendimento decennale al 2,91%. Tra i titoli in evidenza Saipem +4,3%, Fca +2,5% e anche qualche bancario, Bper e Banco Bpm +1%.In calo Mediobanca -2,4%, Unicredit e Intesa Sanpaolo -1,8%.Giù anche il lusso, recupera terreno l'euro sul dollaro a 1,18 30.