Mercati Milano penalizzata dai bancari Carige e Creval restano sospese

di Di Marzio Quaglino Banche ancora sotto i riflettori in Piazza Affari. Consob ha confermato la sospensione di Carige ancora alla ricerca di un accordo per l’aumento di capitale da 560 milioni di euro. Anche il Credito valtellinese resta fermo perché non riesce a fare prezzo e quindi è sospeso per eccesso di ribasso con un calo teorico del 23%.. Naturalmente anche gli altri titoli bancari risentono della situazione e così Milano è oggi la peggiore in Europa con il Ftse Mib in calo dello 0,54%. All’insegna delle debolezza l’ultima seduta della settimana anche le altre borse europee con perdite che Londra, Francoforte e patrigi non arrivanpo comunque al mezzo punto percentuale. Nessun sostegno da Wall Street che ha aperto con gl’indici in leggero calo. Sul mercato valutario l’euro recupera qualche posizione sul dollaro riportandosi vicino alla soglia di 1,18.