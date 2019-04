Milano piatta dopo Bce e allerta Fmi su spread

di Michela Coricelli Chiusure in ordine sparso per le borse europee, dopo la decisione della Bce - ampiamente attesa - di lasciare invariati i tassi per tutto il 2019. Dopo le parole di Mario Draghi, numero uno della Banca centrale europea, sulla "crescita che rallenta" nell'eurozona, i listini hanno reagito in modo non omogeneo.Milano chiude completamente piatta (+0,00%), Londra debole a -0,05%, mentre Francoforte guadagna lo 0,47% e Parigi lo 0,25%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si è riallargato leggermente a 243 punti base (rendimento decennale: 2,40%). Il Fmi avverte: uno spread alto troppo a lungo "finirebbe per mettere a rischio la crescita".Wall Street prosegue mista con il Dow Jones debole a -0,04% e il Nasdaq in rialzo di mezzo punto. L'euro si scambia a 1,1267 contro il dollaro.