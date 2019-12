Milano, picchia in strada la compagna incinta: arrestato ​ Qualche giorno prima, ormai esausta la giovane aveva anche tentato il suicidio in metropolitana ma era stata salvata da un dipendente Atm che l'aveva presa in braccio e riportata sulla banchina

Condividi

La Polizia locale di Milano ha arrestato in flagranza M.T., 32enne di origine marocchina, bloccato mentre stava picchiando in strada, e alla presenza di un bambino di tre anni, la compagna 18enne incinta. Nei confronti dell'uomo l'accusa è di maltrattamenti in famiglia aggravati dall'aver commesso il fatto nei confronti di una donna incinta e alla presenza di un minore. Il 32enne è stato fermato da due agenti impegnati in piazza Selinunte nei rilievi a seguito di un incidente stradale. A segnalare l'episodio di violenza un automobilista testimone della scena verificatasi poco distante. Immediatamente intervenuti gli agenti hanno notato l'uomo sferrare diversi calci alla donna. Fermato, il 32enne con precedenti penali, si è giustificato dicendo che era stata lei a colpirlo per prima e che "stava solo mettendo addosso le mani a sua moglie".Dopo la convalida dell'arresto, l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di San Vittore in attesa del processo. Agli agenti la vittima, pur dicendo di non voler presentare denuncia, ha raccontato che non era la prima volta che veniva picchiata dal compagno.Qualche giorno prima, ormai esausta la giovane aveva anche tentato il suicidio in metropolitana ma era stata salvata da un dipendente Atm che l'aveva presa in braccio e riportata sulla banchina.