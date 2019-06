Mercati Milano positiva, Fca prova a voltare pagina

di Michela Coricelli Chiusure miste per le borse europee, dopo la riunione di politica monetaria della Bce a Vilnius. I mercati restano piuttosto freddi alle dichiarazioni rassicuranti di Mario Draghi, numero uno della Banca centrale europea. Alla fine della seduta Milano strappa un moderato rialzo, chiudendo a +0,11%. Bene anche Londra a +0,55%, mentre Francoforte cede lo 0,23% e Parigi lo 0,26%.A Piazza Affari protagonista della seduta è il titolo Fca, dopo il fallimento della fusione con Renault. Dopo una giornata sull'ottovolante, Fca chiude a +0,09%, mentre il titolo Renault sulla borsa di Parigi perde sei punti e mezzo.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è stabile a 273 punti base, mentre l'euro si rafforza e si scambia a 1,1298 contro il dollaro.Intanto Wall Street procede cautamente in territorio positivo, con il Dow Jones a +0,28% e il Nasdaq a +0,03%. C'è attesa per la ripresa dei negoziati tra Usa e Messico sui dazi commerciali.