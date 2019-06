Milano positiva, all’asta Btp rendimenti in calo

di Michela Coricelli Gli investitori di tutto il mondo attendono l'inizio dei lavori del G-20 ad Osaka, in Giappone.Dopo la conferma del Pil americano del I trimestre (+3,1%), l'avvio di seduta è contrastato per Wall Street: il Dow Jones completamente piatto, mentre il Nasdaq parte bene in rialzo di mezzo punto.Le borse europee intanto procedono a due velocità: deboli Parigi e Londra, mentre Milano segna un rialzo di quasi mezzo punto e Francoforte dello 0,39%.A Piazza Affari vanno bene i titoli bancari : il migliore è Ubi Banca in rialzo di oltre quattro punti, seguito da Unicredit a +2,6%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è stabile a 245 punti base con il rendimento del decennale al 2,14%, nel giorno dell'asta di Btp a 5 e 10 anni: sono stati collocati tutti i 5 miliardi offerti, con tassi in netto calo (decennale 2,09%).