Mercati Milano positiva aspetta Wall Street

di Michela Coricelli Migliorano le borse europee in attesa dell'apertura di Wall Street che si prospetta positiva. Oggi è atteso il dato sull’inflazione Usa.Poco dopo le 12,30 Milano guadagna lo 0,32% in linea con Parigi a +0,34%, mentre Francoforte è piatta e Londra cede lo 0,08%.A Piazza Affari brilla Unipol a +3,87% seguito dal titolo Italgas a +2,21%. Giù invece Mediaset a -3,26%.L'euro si scambia a 1,2341 contro il dollaro.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è stabile a 136 punti base (con il rendimento del nostro decennale all'1,97%).Il Tesoro nel frattempo ha collocato 8,5 miliardi di Btp in quattro tranche con diverse scadenze, con rendimenti in altalena pur senza grossi scossoni.