Milano, raid contro scuola che aiuta gli stranieri. Salvini: solidarietà, autori vigliacchi

Una dozzina di bambini si è messa al lavoro questa mattina assieme alle mamme che gestiscono la Scuola popolare di via Bramantino a Milano, per pulire i muri delle aule imbrattate nella notte tra venerdì e sabato da svastiche, insulti omofobi e scritte come 'W Salvini'.L'associazione organizza corsi di dopo scuola e attività di sostegno per i ragazzi del quartiere della periferia nord di Milano, gestita da un collettivo che lavora anche su progetti di integrazione per migranti, e doveva riaprire le attività proprio ieri, ma i locali sono stati resi inagibili dai vandali che hanno messo a soqquadro tutto, oltre a imbrattare tutti i muri.Dopo i rilievi delle forze dell'ordine, questa mattina i bambini hanno preso scope e stracci per aiutare a rimettere tutto in ordine."Solidarietà alla scuola e a chi è stato colpito da questi vigliacchi. Omofobia, violenza e razzismo non fanno parte dell'Italia che voglio e per cui lavoro": lo ha affermato all'Ansa il vicepremier Matteo Salvini sul raid nella Scuola popolare di via Bramantino a Milano. "Collegare questi comportamenti al lavoro di buon senso, rigore e sicurezza che sto portando avanti è follia", haaggiunto.