Maltempo Milano, rientra l'esondazione del Seveso. Il meteo migliora Tutta la viabilità è stata ripristinata tra le 8 e le 9, ad eccezione del sottopasso di via Negrotto

E' rientrata l'esondazione del fiume Seveso, dovuta al forte temporale che si è abbattuto su Milano nella notte, e che ha riguardato la zona Nord della città. In tutto è durata circa un'ora e un quarto. Le strade che erano state chiuse, tra queste viale Zara, vengono man mano riaperte.Tutta la viabilità è stata ripristinata tra le 8 e le 9, ad eccezione del sottopasso di via Negrotto, dove c'è ancora molta acqua e dove sono al lavoro le idrovore. La perturbazione attualmente si è spostata verso est e non interessa più Milano e Brianza. Lo comunica il Comune di Milano.La situazione più critica si è verificata in piazzale Caserta, Largo Desio e via Valfurva. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nella notte.