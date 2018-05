Milano rimbalza e lo spread si restringe

Condividi

di Maria Giovanna Lorena Tensioni in parte allentate, oggi, a cominciare dai titoli di Stato. Lo spread, che ieri si era impennato fino a quota 320, chiude a 265 punti base. E' sceso nel corso della seduta anche sotto i 250 punti, e il rendimento del nostro decennale è calato al 3%.La discesa dello spread ha fatto tornare l'interesse sui titoli bancari, così Milano chiude in progresso del 2,09%, è la migliore in Europa: Londra +0,7%, Francoforte +0,9%, Parigi -0,2%.Il rimbalzo quasi corale delle borse europee trova eco nell'andamento positivo di Wall Street: l'indice Dow Jones segna +1,1% il Nasdaq +0,9%.Sui mercati valutari, infine, l'Euro conferma il rafforzamento sul Dollaro e chiude la giornata a 1,1660 nel cambio con la divisa americana.