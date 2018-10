Mercati Milano rimbalza, spread in calo

Condividi

di Michela Coricelli Rimbalzo di Piazza Affari: dopo i cali di ieri, alle 12,40 Milano è in rialzo di oltre un punto e mezzo ed è la piazza migliore in Europa. Parigi avanza di oltre un punto, Francoforte dello 0,30% e Londra è piatta.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si restringe a 311 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 3,51%.Riflettori già accesi su New York: si attende la riapertura di Wall Street, dopo l'ultima chiusura in profondo rosso del Nasdaq che ieri ha perso oltre 4 punti percentuali.Intanto sale l'attesa degli investitori per il giudizio sull'Italia dell'agenzia S&P che arrivederà domani, quando la borsa di Milano sarà già chiusa.