Milano sale, bene l'asta di BTP

di Sabrina ManfroiAvvio in rialzo per Wall Street, DJ e Nasdaq salgono dello 0,35%. In Europa corre Milano, +0,80%, bene anche Francoforte +0,50% mentre Parigi e Londra sono piatte.Lo spread tra btp e bund cala a 262 punti base dopo l'asta del Tesoro che ha collocato titoli a 3,7 e 15 anni che ha visto tassi in calo euna buona domanda. Il decennale e' sceso al 2,37%. Quotazioni del petrolio il rialzo dopo l'esplosione di due petroliere nel golfo dell'Oman. Il greggio Wti e' salito a 52,6 dollari al barile e il Brent a 61,8. Tra i titoli in evidenza a Piazza Affari ancora azimut, +3,3%, Amplifon +3%, Diasorin +2,6%, Leonardo +2%. Euro in calo a 1,1277 sul dollaro.