Milano: si è spento il rabbino Laras, fautore del dialogo ebraico-cristiano

Il rabbino Laras con il card.Tettamanzi

Si è spento il rabbino Giuseppe Laras, 82 anni, figura chiave, insieme a diversi cardinali cattolici, del dialogo ebraico-cristiano a Milano e in Italia.Laras è stato tra l'altro rabbino capo della comunità ebraica di Milano e presidente dell'Assemblea Rabbinica Italiana."E' mancato un grande Maestro, una Guida per la nostra Comunità della quale è stato per 25 anni Rabbino Capo", informa online la testata ebraica milanese Mosaico. "Figura di altissimo spessore culturale e umano, Rav Giuseppe Laras ha segnato un'epoca dell'ebraismo milanese e italiano, ma non solo. Ha dato impulso al Dialogo interreligioso con sincerità e coraggio; ha divulgato i valori e il pensiero ebraico diventando un punto di riferimento costante, per la sua levatura intellettuale e spirituale"."Oggi ci ha lasciato il Rav prof. Giuseppe Vittorio Laras, Rabbino Capo di Milano dal 1980 al 2005". Lo ha scritto su Twitter il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "È stata una figura chiave nel dialogo ebraico-cristiano nella nostra città e in Italia. Ci stringiamo al cordoglio dei famigliari e di tutta la Comunità Ebraica di Milano" ha aggiunto il primo cittadino.