Milano tenta il rimbalzo, spread in calo

di Michela Coricelli Apertura positiva per Piazza Affari, che tenta il rimbalzo dopo il netto calo di ieri: il Ftse Mib guadagna oltre mezzo punto percentuale (+0,64%).Più incerte le altre piazze europee. Londra piatta, Francoforte al di sotto della parità e Parigi in leggero rialzo a +0,14%.Lo spread - il differenziale tra Btp italiano e Bund tedesco - riparte in calo e si restringe a 146 punti base ( rendimento del nostro decennale al 2,09%).Euro ancora giù: la moneta unica torna sotto la soglia di 1,18 dollari (cambio: 1,1796).