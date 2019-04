Milano torna ai massimi da agosto. Ottimismo sulla guerra dei dazi

di Fabrizio Patti «Divergenze non ancora risolte ma grandi progressi». Le parole del consigliere economico di Trump, Larry Kudlow, danno il senso del clima di ottimismo sui colloqui tra Stati Uniti e Cina in corso a Washington.Ottimismo che spinge il listino dei titoli tecnologici, Nasdaq, +1%, mentre il Dow Jones si ferma al +0,28%, per i dati deludenti sul mercato del lavoro negli Stati Uniti.In Europa Milano ha chiuso al +1,08 per cento. Il Ftse Mib torna ai massimi dallo scorso agosto, da inizio anno il rialzo è stato del 17 e mezzo per cento. Francoforte +1,70%, Parigi +0,84.Londra, piatta per gran parte della giornata, accelera sul finale, +0,37%. Oggi Theresa May incontra il laburista Corbyn ma subisce le dimissioni del sottosegretario per la Brexit Chris Heaton-Harris.A Piazza Affari A2A comunica un utile in salita nel 2018: ma non quanto si aspettavano gli analisti e il titolo è il peggiore, -2,61, mentre salgono i bancari. Spread Btp/Bund stabile a quota 254. Il petrolio con il Brent in giornata aveva sfiorato i 70 dollari al barile. Nel pomeriggio la corsa rallenta dopo i dati inaspettati sull'aumento delle scorte negli Stati Uniti.