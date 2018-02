Maltempo Milano, un senza tetto di 55 anni muore per il freddo vicino alla Stazione centrale Via Vittori Pisani, con i suoi portici, e' infatti una zona che accoglie molti clochard che cercano riparo con sistemazioni di fortuna

Un uomo di 55 anni e' stato trovato in arresto cardiaco questa notte in via Vittori Pisani 22 a Milano, nei pressi della stazione Centrale. Senza successo i tentativi di rianimazione del 118, con i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e un'automatica. L'intervento e' delle 8:18 e sono stati allertati anche gli agenti di polizia locale.



Secondo le informazioni fornite dalla stessa Areu si tratterebbe di un senza tetto, probabile vittima del freddo di questi giorni.



Via Vittori Pisani, con i suoi portici, e' infatti una zona che accoglie molti clochard che cercano riparo con sistemazioni di fortuna.