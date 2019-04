Presi di mira i negozi del quadrilatero della moda Milano. Confiscati beni per un milione di euro alla "maga del Rolex" Faceva sparire velocemente preziosi e orologi di lusso. Con quella stessa facilità ha visto sfumare il suo patrimonio fatto di conti correnti e una villa a Brugherio vicino a Milano. Valore un milione di euro

La tattica era ben collaudata. Sceglieva una delle prestigiose gioiellerie del quadrilatero della moda a Milano. Le studiava e poi agiva. Entrava e si faceva mostrare Rolex e altri preziosi, poi con modi gentili e una scusa distraeva il commesso e con un colpo di mano faceva sparire una parte della merce esposta. Un trucco ripetuto fatto con un destrezza disarmante.Una carriera finita, però, per Mariapiera Pesci, nota come la "maga del Rolex", con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e già arrestata nel 2016. Ora, su proposta del Questore di Milano, la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale ha disposto la confisca in primo grado dei beni sequestrati il 9 maggio del 2018 dalla Divisione Anticrimine della Questura di Milano. Come informa una nota della Polizia, alla donna, a seguito delle indagini patrimoniali svolte dalla Divisione Anticrimine, sono stati sequestrati una villa di notevoli dimensioni a Brugherio con annesse pertinenze immobiliari e tre conti correnti con un saldo di oltre 50 mila euro. La confisca, se confermata dagli ulteriori gradi di giudizio, consentirà secondo la Polizia la restituzione alla collettività di un patrimonio di circa un milione di euro.