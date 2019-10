Champions League, seconda giornata Il Napoli crea ma rischia anche: a Genk esce soltanto 0-0 Tre legni, un salvataggio sulla linea e Milik sprecone: i partenopei creano ma rischiano anche. Tre occasionissime nitide per i belgi: due paratone di Meret e una chance fallita da Hagi all'84'. La squadra di Ancelotti resta comunque in vetta al girone

Condividi

Dopo il super debutto con il Liverpool (2-0 al San Paolo), il Napoli frena in casa di un Genk reduce dalla Caporetto di Salisburgo (6-2) ma che si rivela cliente scomodo: 0-0 alla Luminus Arena e azzurri che mantengono comunque il primato nel gruppo E.Tre legni per i partenopei nei primi 25’, con Callejon e Milik nella stessa azione (15’) e ancora con il centravanti polacco al 25’, decisamente sprecone di testa da pochi passi. Anche un salvataggio sulla linea, di Hrosovski su Koulibaly. Ma i padroni di casa non stanno certo a guardare e si rivelano pericolosissimi in almeno tre occasioni: con il tiro di Hrosovsky deviato da Cuesta (pallone fuori di un soffio) e due volte con Berge, fermato da un grande Meret. Gara divertente: il Napoli crea ma rischia anche.Ripresa. Imprecisi i colpi di testa di Milik e Hagi, Callejon al 58’ spreca da ottima posizione, al 75’ Coucke ferma in volo plastico il tentativo a giro (telefonato) di Mertens. L’occasionissima finale è però del Genk (84’): Allan scivola, Hagi si divora un rigore in movimento. Sipario.