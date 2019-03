Serie A, posticipo ventinovesima giornata Colpo Champions della Lazio al 'Meazza': Inter sconfitta 0-1 Gara decisa da un colpo di testa di Milinkovic-Savic al 13'. Nerazzurri (senza Icardi e Lautaro) poco incisivi, Handanovic evita più volte il raddoppio biancoceleste. Spalletti resta al 3° posto, Inzaghi sale a 48 con una gara da recuperare: lotta apertissima per un posto al sole

Pesante colpo Champions della Lazio, che sale a 48 punti agganciando l’Atalanta (con il match contro l’Udinese all’Olimpico ancora da recuperare) e riporta subito l’Inter ‘sulla terra’ dopo la vittoria nel derby: a San Siro finisce 0-1. Squadra di Spalletti sempre terza a quota 53 ma i giochi, alle spalle di Juve e Napoli, restano apertissimi.Iniziano forte i nerazzurri, ma è solo un’illusione: al 7’ Strakosha si oppone a Perisic e Vecino spara alto, al 9’ Skriniar non inquadra la porta da ottima posizione dopo un’uscita bassa di Strakosha su calcio d’angolo. Poi il match ‘gira’ ed a passare sono i biancocelesti (13’): Luis Alberto scodella sul secondo palo per Milinkovic-Savic che insacca di testa sovrastando Brozovic. Il serbo non segnava in trasferta da maggio 2018. Al 28’ Lazio ancora minacciosa: lancio lungo, il pallone sbatte sulla schiena di Skriniar, reattivo (e fondamentale) Handanovic ad anticipare Milinkovic-Savic. Il portiere sloveno evita ancora il peggio al 42’ sul colpo di testa di Bastos, a ruota (43’) sinistro Keita Balde respinto da Strakosha. Nel recupero (47’), serve di nuovo un super Handanovic sul destro a giro di Luis Alberto dal limite. Sterile il possesso dei padroni di casa, poco incisivi. Ospiti invece sempre pericolosi nelle ripartenze.Ripresa. Ci prova subito Perisic, al 55’ Handanovic tiene ancora in piedi i suoi fermando Caicedo ed evitando poi la zampata dell’accorrente Immobile. La punta napoletana al 61’ trova ancora la ‘saracinesca’ nerazzurra dopo uno scambio proprio con Caicedo. L’Inter fatica a trovare varchi offensivi e così Politano tenta per due volte (59’ e 65’), senza fortuna, di far male dalla distanza. Pressione finale dell’Inter: all’83’ Strakosha neutralizza il rasoterra del neo entrato Nainggolan, all’85’ Bastos rischia l’autorete su cross di Brozovic. Troppo poco. La Lazio resta in piedi senza eccessivi patemi. Successo meritato.