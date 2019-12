Milleproroghe: slitta la Rc familiare, resta la norma su Autostrade

Nell'ultima bozza del decreto Milleproroghe si conferma la norma su Autostrade, ma spuntano alcune modifiche per quanto riguarda rc famiglia e canoni spiagge.

"In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade", in attesa del nuovo affidamento, può assumerne la gestione l'Anas. Se lo stop alla concessione deriva da suo inadempimento, al concessionario spetta 'solo' il "valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti" e questo anche nel caso in cui vi siano norme precedenti che stabilivano altro, perché sono "da intendersi come nulle".

Slittano, invece, l'entrata in vigore della Rc familiare e il pagamento dei canoni per le spiagge. L'entrata in vigore della cosiddetta Rc familiare è posticipata al 16 febbraio. La norma prevede che, al rinnovo delle polizze, l'assicurato possa beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra i veicoli di proprietà del suo nucleo familiare. Il Milleproroghe prevede poi che sia "sospeso dal primo gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni" per gli stabilimenti balneari e le "strutture dedicate alla nautica da diporto".