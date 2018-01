Repubblica Ceca Milos Zeman rieletto presidente della Repubblica Ceca Vittoria al ballottaggio e sul filo di lana. Lo sfidante Jiri Drahos si è fermato al 48%

Il presidente uscente della Repubblica Ceca, il filorusso Milos Zeman, è stato riconfermato nell'incarico al termine delballottaggio delle presidenziali di oggi In Repubblica Ceca il presidente, nonostante non abbia prerogative ampie come negli Stati Uniti o in Francia, designa il primo ministro in funzione dei risultati delle elezioni legislative e nomina poi il governo; promulga inoltre le leggi adottate dal Parlamento e nomina i membri del consiglio della banca centrale Cnb, i giudici e i professori dell'università.Secondo quanto riferisce la tv pubblica ceca il filo-russo Zeman si è attestato al 51,9%, avanti di 4 punti rispetto allo sfidante filo-europeo Jiri Drahos, che si è fermato al 48%. "Permettetemi di ringraziare tutti gli elettori che hanno partecipato a queste elezioni", ha dichiarato Drahos nella sua prima reazione, senza però volere rilasciare commenti sui risultati provvisori. "Aspetto i risultati, in questo momento non possiamo ancora commentare niente", ha detto ancora.Zeman, noto in particolare per le sue dichiarazioni a favore della Cina e contro l'immigrazione, beneficia in particolare del sostegno degli ambienti rurali, mentre Drahos è preferito negli ambienti intellettuali e delle grandi città. Si tratta delle seconde elezioni presidenziali a suffragio universale diretto nella storia della Repubblica Ceca e rivelano le fratture all'interno della società, in particolare sulla questione dell'immigrazione e dell'orientamento della politica estera.