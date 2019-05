Amministrative Mimmo Lucano resta fuori dal consiglio comunale. Solo terza la sua lista "Il cielo sopra Riace" "Sono triste ma bisogna prendere atto che la vita è così", commenta l'ex sindaco coinvolto nell'inchiesta sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. "Adesso, visto che non c'è più il pericolo di reiterazione del reato spero di recuperare la mia condizione di libertà e poi ritornare", dice Lucano

L'ex sindaco di Riace Domenico Lucano non ce l'ha fatta ad entrare in Consiglio comunale. La lista in cui si era candidato, "Il cielo sopra Riace", guidata dall'ex assessore ai Lavori pubblici Maria Spanò, infatti, è giunta terza, e avrà un seggio, con il 29,01% di consensi e 320 voti, uno in meno rispetto alla seconda guidata dall'ex vice sindaco Maurizio Cimino. Sindaco è stato eletto il vigile urbano Antonio Trifoli (41,89%). Alle Europee, a Riace la Lega è stato il primo partito, con il 30,75%.Tra i candidati della lista vincente, "Riace rinasce", c'è anche il segretario di circolo della Lega, ma il neo-sindaco ha tenuto a precisare che la sua è una lista civica non politicizzata, negando che lui stesso possa diventare leghista. La lista in cui si era candidato Lucano - che ha ricevuto 140 preferenze personali - ha ottenuto un buon risultato nel paese, posto all'interno, ma ha avuto molti meno consensi nel quartiere marinaro posto a 7 chilometri di distanza e "lontano" dalle politiche di integrazione portate avanti da Lucano nel borgo antico. L'affluenza è stata del 59,06%, con 1.134 votanti su 1.920 aventi diritto."Sono triste ma bisogna prendere atto che la vita è così". Così Domenico Lucano ha commentato l'esito del voto che lo ha visto escluso dal Consiglio comunale di Riace. "Adesso, visto che non c'è più il pericolo di reiterazione del reato - ha aggiunto Lucano - spero di recuperare la mia condizione di libertà e poi ritornare. A mio avviso il processo legato all'accoglienza potrà ricominciare perché non è legato alla gestione degli enti locali".