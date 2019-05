POLITICA

2019/05/24 16:00

Divieto di dimora Mimmo Lucano torna a Riace per il comizio e per il voto Il sindaco sospeso - che si è candidato a consigliere comunale - potrà tornare per 3 ore oggi nella sua cittadina e di nuovo domenica per votare

Riace, Tar annulla il provvedimento di esclusione del comune dallo Sprar Il sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano si ricandida a consigliere comunale Condividi Il sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano potrà tornare oggi nella sua cittadina per tre ore. Lo ha deciso il Tribunale di Locri. Lucano, destinatario di un divieto di dimora e che si è candidato a consigliere comunale, potrà prendere parte quindi al comizio elettorale a sostegno della sua candidatura. Lucano è stato anche autorizzato a esercitare il diritto di voto: domenica potrà quindi tornare a Riace per il tempo necessario ad andare alle urne.



Lucano, che è stato sindaco per due legislature ed il cui mandato scade ora, è sospeso dall'incarico e non può tornare nel suo paese dal 16 ottobre dello scorso anno.



