Musica Mina e Fossati, a sorpresa il 22 novembre arriva l'album. Il cantautore: "Impossibile dirle di no"

Mina e Fossati (da Instagram, mina_mazzini_collection)

Ivano Fossati e Mina, due tra gli artisti più schivi del panorama musicale italiano, a sorpresa per la prima volta uniscono le loro voci in undici brani inediti, scritti e composti da Fossati e cantati a due. Il disco uscirà il 22 novembre per Sony Music.Il cantautore genovese aveva tenuto il suo ultimo concerto a Milano nel marzo 2012. "Dopo otto anni la mia decisione non cambia - si affretta a ribadire Fossati a proposito dell'amicizia che lo lega alla cantante e di questo progetto -: non torno a fare dischi né concerti, ma per niente al mondo mi sarei negato la gioia di scrivere questo album. Nessun musicista sano di mente direbbe no a Mina".La copertina dell'album è uno sfondo bianco latte sul quale campeggiano eterei i profili senza età dei due artisti. E in un angolo il titolo: semplicemente "Mina Fossati".È il primo progetto che in mezzo secolo di carriere i due annunciano insieme. In passato non c'è mai stata una vera e propria collaborazione: Fossati, che pure ha scritto per molte delle protagoniste della musica italiana (da Mia Martini a Fiorella Mannoia, passando per Laura Pausini, Giorgia, Noemi) non ha mai firmato un brano per l'Interprete per eccellenza.Mina (che ha comunque cantato diverse cover del cantautore) e Fossati hanno però duettato in "Notturno delle tre", originariamente pubblicato nell'album dello stesso artista del 1992 "Lindbergh - Lettere da sopra la pioggia" e poi nuovamente registrato come duetto per il disco di Mina del 2002 "Veleno".