Minacce al giornalista Paolo Borrometi, 2 anni 8 mesi a De Carolis L'imputato aveva inviato file audio con intimidazioni: accusato di violenza privata aggravata dal metodo mafioso

Il giornalista Paolo Borrometi

Il tribunale di Siracusa ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione Francesco De Carolis, 44 anni, accusato di tentativo di violenza privata aggravata dal metodo mafioso nei confronti del giornalista Paolo Borrometi.De Carolis aveva inviato un file audio al giornalista minacciandolo anche di morte se avesse continuato a occuparsi del fratello Luciano, ritenuto dai magistrati della Dda personaggio di rilievo del clan siracusano "Bottaro-Attanasio", già condannato con sentenza passata in giudicato per omicidio, mafia, estorsioni e droga. Borrometi sul giornale online LaSpia.it aveva scritto una serie di articoli su Luciano De Carolis.Prima di riunirsi in camera di consiglio i giudici avevano ascoltato la testimonianza dell'imputato, difeso dagli avvocati Sebastiano Troia e Matilde Lipari, che aveva ammesso i fatti dichiarandosi pentito. Il pm Alessandro La Rosa aveva chiesto la condanna a tre anni e 2 mesi di reclusione.