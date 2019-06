POLITICA

2019/06/04 18:23

Il caso Minaccia di ritirare scorta a Saviano "equivale a intimidazione di stato", dice Consiglio d'Europa La piattaforma per la protezione dei giornalisti alza il livello di allerta dopo il video pubblicato il 29 maggio sul profilo facebook di Matteo Salvini. Nel video il ministro manda un bacio alla telecamera, dicendo 'Un bacio a Saviano, sto lavorando a una revisione dei criteri per le scorte che ogni giorno in Italia impiegano più di duemila lavoratori delle forze dell'ordine'

