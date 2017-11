Russia, il ministero della Difesa licenzia i militari grassi

Condividi

I giornalisti russi sono riusciti a reperire e a diffondere una circolare interna del ministero della Difesa di Mosca che obbliga l'ufficio del personale e le sue sedi distaccate a verificare lo stato di obesità dei quadri dell’esercito.Nel documento c’è la scaletta di quattro gradi di obesità. Quelli con l’obesità di 3° e di 4° grado devono essere inviati all’esame della commissione medico-militare per verificare la loro idoneità al servizio attivo.S’ipotizza che quelli con il 4° grado possano essere licenziati in tronco, mentre quelli con il 3° grado saranno mandati ad incarichi nelle retrovie o alle mansioni d’ufficio. Questi ultimi inoltre non potranno comparire davanti agli alti gradi militari durante le ispezioni e dovranno “essere tolti dalla prima linea”, come recita la circolare.