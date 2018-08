Creato falso account su Twitter Ministero greco annuncia morte del regista Costa Gavras, ma è fake news A smentire il fatto è lo stesso regista che ha dovuto negare alla televisione pubblica greca Ert la propria morte. La bufala è stata pubblicata su un falso account del nuovo ministro della Cultura greco, Myrsini Zorba

Un tweet, un lancio di agenzia e in pochi minuti la notizia è sui canali e sui siti di mezzo mondo. "Il regista greco-francese Costa Gavras è morto". Ad annunciarlo sarebbe stato il ministero della Cultura greco e in particolare la ministra Zorba con un tweet sul "suo" profilo.In poco tempo la notizia, come si dice, diventa virale. Ma alle prime verifiche ecco che i media sono costretti a darne subito un'altra: la morte del regista è una fake news. A smentire il fatto è lo stesso regista che - come racconta la France Presse - ha dovuto negare alla televisione pubblica greca Ert la propria morte. Collegato telefonicamente con Ert, Costa Gavras, 85 anni, ha detto che si è trattato di "uno scherzo di cattivo gusto". La bufala è stata pubblicata su un falso account non verificato del nuovo ministro della Cultura greco, Myrsini Zorba, ed è stato immediatamente rilanciato da molti media in tutto il mondo.Il ministero della Cultura ha negato la notizia, sottolineando che il ministro "oggi non ha fatto tweet sul suo account personale o ufficiale". A creare un account finto e a scrivere il tweet con la falsa notizia sarebbe stato invece, secondo il ministero, "un giornalista italiano, Tommaso Debenedetti", noto alle cronache per altri scherzi come questo.