Tridico, Costa e Pesce: Di Maio aggiunge altri 3 nomi alla lista dei ministri. Gentiloni: "Surreale"

Si delinea la "lista di Di Maio". In mattinata la prima riunione della squadra, poi l'invio dei nomi dei ministri via mail al Quirinale. A 5 giorni dal voto il candidato premier del Movimento 5Stelle chiude la partita del "suo" governo per il quale, dopo quello di Sergio Costa, fa altri 4 nomi, proponendo Lorenzo Fioramonti al Mise, Pasquale Tridico al lavoro e welfare, Giuseppe Conte alla pubblica amministrazione e Alessandra Pesce all'agricoltura. E per Di Maio e' anche il giorno dello scontro frontale con Paolo Gentiloni. "E' surreale presentare un governo ombra prima delle elezioni, di solito lo si fa quando le perdi", attacca il premier. "Gentiloni pensa agli inciuci post voto, noi pensiamo ai cittadini. il nostro e' un governo alla luce del sole", replica il candidato premier m5s. Di certo, la mossa del movimento e' irrituale, seppur mitigata dal fatto che Di Maio non presenti "personalmente" la sua lista al Colle ma si limiti ad inviarla via mail. "Rispetto le prerogative del capo dello stato, il mio e' un gesto di cortesia", precisa il capo del movimento. Dal Quirinale non arriva alcuna risposta,Pasquale Tridico, economista e docente all'università di Roma tre, al Lavoro; Alessandra Pesce, ex dirigente del ministero dell'Agricoltura e capo della segreteria tecnica con il vice ministro Andrea Olivero all'Agricoltura e Giuseppe Conte, professore di diritto privato, alla 'Pubblica Amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia'. Sono questi i nomi nuovi proposti dal leader M5s per il governo."Siamo in questo festival surreale di proposte miracolose. Siamo arrivati al primato assoluto a livello globale: c'è un governo ombra presentato già prima delle elezioni. Mai visto prima". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni alludendo ai 5Stelle al cinema Adriano con Matteo Renzi, Nicola Zingaretti e diversi parlamentari e ministri candidati a Roma tra cui Pier Carlo Padoan e Marianna Madia."Gentiloni pensa agli inciuci post voto e ai futuri scambi di poltrone, noi pensiamo ai cittadini. Lui vuole fare tutto sotto banco, noi agiamo in trasparenza. Il nostro non è un governo ombra, è alla luce del sole" replica su Facebook il candidato premier M5s. "I cittadini hanno diritto di sapere quali persone andranno a occupare i posti di rilievo del governo. Basta promesse non mantenute e mance elettorali. Facciamo sul serio. Gentiloni e tutti gli altri se ne facciano una ragione", scrive D Maio.A due giorni dalla presentazione ufficiale della squadra di governo M5s, Luigi Di Maio ha inviato una mail al Colle con la lista dei ministri di un eventuale governo a guida 5 stelle. Procedura irrituale, in realtà, che secondo il candidato premier è un gesto di 'cortesia istituzionale'.Ma ovviamente il Quirinale non dà e non darà alcun tipo di riscontro e il presidente della Repubblica Sergio Mattarellaaprirà il capitolo ministri solo dopo le elezioni, quando durante le consultazioni si presenteranno le forze politiche al Colle.