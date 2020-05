Escalation nel conflitto e tensioni Mosca-Ankara Ministro di Tripoli: arrivati in Libia 8 caccia russi per Haftar Bashagha: "Decollati da una base in Siria, ora sono nell'est" del Paese. Forze Haftar: colpiremo obiettivi turchi. Ankara: risponderemo

"Almeno otto jet dell'era sovietica sono arrivati nell'est" della Libia "da una base aerea in Siria, verosimilmente per appoggiare una nuova campagna di raid aerei" del generale Khalifa Haftar: lo scrive il sito di Bloomberg sintetizzando dichiarazioni esclusive del ministro dell'Interno libico, Fathi Bashaga, esponente del governo guidato da Fayez al-Sarraj.Se verranno colpiti interessi turchi in Libia, le forze del generale Khalifa Haftar saranno ritenute obiettivi legittimi. E' quanto ha dichiarato oggi Ankara, dopo che il comandante della forza aerea di Haftar, Saqr al-Jaroshi, ha annunciato per "le prossime ore la più grande campagna aerea nella storia della Libia", aggiungendo che "tutte le postazioni e gli interessi turchi in tutte le città sono obiettivi legittimi per la nostra forza aerea".Le forze dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), guidate da Haftar e sostenute da Emirati Arabi Uniti, Egitto e mercenari russi, hanno lanciato nell'aprile del 2019 l'offensiva per conquistare la capitale libica, ma il sostegno militare garantito da Ankara ha consentito al governo di accordo nazionale di Tripoli (Gna) di prendere il controllo nei giorni scorsi della base aerea di Al Watiya, situata 140 chilometri a Sud-Ovest di Tripoli, in mano ad Haftar dal 2014 e da cui venivano lanciate le operazioni militari nella zona occidentale della Libia, e ha indotto l'Lna a ritirarsi di due-tre chilometri dalla linea del fronte attestata da oltre un anno a Sud della capitale.Le forze del Governo di accordo nazionale di Tripoli sono intanto arrivate nel centro della città di Asbiah, a sud della capitale libica, dove si erano rifugiati i combattenti dell'autoproclamato esercito di Haftar, in ritirata dopo aver perso la base di Al Watiya. Lo riporta la tv Al Ahrar citando fonti militari sul campo. Asbiah si trova tra Tripoli e Tarhuna, prossimo obiettivo delle forze del governo di Tripoli.