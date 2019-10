Mise: il piano industriale della Rai è compatibile con il contratto di servizio L'ad Salini: comincia una nuova era per la Rai

Il cavallo di Viale Mazzini

Il piano industriale è compatibile con il contratto di servizio: lo rende noto il Mise al termine della riunione della Commissione paritetica Mise-Rai su contratto di servizio."Si è riunita presso gli uffici del Mise - si legge in una nota - la Commissione paritetica di cui all'articolo 22 del Contratto nazionale di servizio tra il ministero dello Sviluppo economico e la Rai, con all'ordine del giorno le determinazioni di competenza Mise sul Piano industriale presentato dalla Rai, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lett. u) del Contratto nazionale di servizio. La componente del ministero della citata Commissione, dopo aver esaminato e valutato il Piano industriale Rai per il triennio 2019-2021, ha formulato le determinazioni di propria competenza ritenendo il Piano presentato compatibile con quanto previsto dal Contratto stesso. La Commissione paritetica ha convenuto altresì di monitorare la tempistica di attuazione del Piano attraverso riunioni bimestrali"."Oggi comincia una nuova era per la Rai". L'ad Rai, Fabrizio Salini, commenta così il via libera del Mise al piano industriale di viale Mazzini.