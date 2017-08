Secondo arresto Modella rapita a Milano, in manette in Inghilterra il fratello del sequestratore polacco Michal Herba è ritenuto l'esecutore materiale assieme a Lukasz del sequestro della ventenne Chloe Ayling

Secondo arresto per il misterioso caso della modella britannica rapita a Milano. Ad intervenire è stata la polizia britannica che ha catturato il 36enne Michal Konrad Herba a Tividale, nel West Midlands, riferisce la Bbc. L'uomo è il fratello di Lukasz Pawel Herba, il polacco residente in Gran Bretagna che è stato arrestato a Milano per il sequestro. Michal Konrad Herba dovrà comparire domani davanti alla Corte dei magistrati di Westminster.La modella, la ventenne Chloe Ayling, era stata rapita a Milano il 10 luglio dopo essere stata attirata in un appartamento con la scusa di un servizio fotografico. L'intera vicenda, compresa la liberazione della donna dopo alcuni giorni da parte dello stesso sequestratore, presenta molti punti oscuri. La donna sarebbe stata rapita per essere messa all'asta online da un gruppo chiamato Black Death.L'arresto in Inghilterra, con l'accusa di sequestro di persona in concorso a scopo di estorsione, è scaturito dall'ordinanza della misura di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, Carlo Ottone De Marchi, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia - procuratore aggiunto Ilda Boccassini e sostituto procuratore Paolo Storari - che ha coordinato l'inchiesta.Le indagini dei poliziotti della Squadra mobile hanno evidenziato come Michal Konrad Herba, arrestato stamane, sia arrivato a Milano il 9 luglio scorso dopo aver acquistato in Polonia l'auto nella quale la vittima sarebbe stata trasferita in una baita nel comune di Lemie, frazione di Borgial, in provincia di Torino. L'attività investigativa ha rilevato la presenza dei due fratelli nei due giorni successivi, 10 e 11 luglio, a Milano in via Bianconi, indirizzo dello studio fotografico appositamente preso in affitto.Michal Herba, ritenuto l'esecutore materiale assieme a Lukasz del sequestro da loro stessi pianificato, dopo il trasferimento in Piemonte avrebbe lasciato il fratello in compagnia della vittima per far subito ritorno in Polonia con una seconda auto. Durante il sequestro Lukasz Pawel Herba, utilizzando account criptati, avrebbe richiesto all'agente della modella un riscatto pari a 300.000 dollari per evitare la messa all'asta online della ragazza.