Modenese Bimba di 9 anni si ustiona con l'acqua bollente della pasta E' stata ricoverata in prognosi riservata nel centro grandi ustionati di Parma

Condividi

Le è caduta addosso l’acqua della pentola pronta per gettarci la pasta. Cosa sia accaduto in pochi secondi ancora non si sa. Quello che si sa che la piccola di 9 anni è rimasta ustionata dall'acqua bollente.Un incidente domestico mentre il padre e la madre stavano preparando il pranzo della domenica. E' successo a Bastiglia, nel Modenese.La piccola è stata subito trasportata al centro grandi ustionati di Parma, dove attualmente è ricoverata in prognosi riservata.