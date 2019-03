Modena: donna giù da balcone con nipote di 5 anni, morti Si ipotizza un caso di omicidio-suicidio

Immagine di repertorio

Una donna di 50 anni ed un bambino di cinque hanno perso la vita dopo una caduta dal decimo piano di un palazzo in Largo Montecassino a Modena.Stando alle prime notizie che si hanno in merito all'accaduto, la donna è la zia del minorenne, figlio del fratello di lei. Le due vittime sono entrambe italiane.Tra le prime ipotesi sull'accaduto non è esclusa quella di un omicidio suicidio. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri ed i vigili del fuoco.La donna è un ingegnere informatico, che pare lavorasse da casa. Non è stato ancora accertato perché il figlio del fratello si trovasse con lei nell'abitazione.