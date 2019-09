Somalia Mogadiscio, attacco contro convoglio militare italiano. Nessun ferito Si stava dirigendo verso il ministero della difesa della Somalia

Un ordigno esplosivo di costruzione artigianale è esploso al passaggio di un convoglio di tre mezzi militari italiani a Mogadiscio, capitale della Somalia.I mezzi coinvolti risultano due Vtlm (Veicolo tattico leggero multiruolo) "Lince", appartenenti ad un convoglio di tre mezzi italiani. Erano al rientro da un'attività d'addestramento a favore della forze di sicurezza somale. Lo rende noto lo Stato Maggiore della Difesa, precisando che "al momento non si registrano conseguenze per il personale italiano".Lo riferiscono i media locali del paese africano, precisando che il convoglio si trovava sulla strada Jaale-Siyaad nel distretto di Hodan, una delle vie principali a nord dell'aeroporto, e aveva appena lasciato la green zone per dirigersi verso il ministero della difesa somalo.Le cause dell'esplosione sono "in corso di accertamento" e i militari italiani risultano tutti illesi.Attacco anche alla base Usa di addestramento delle forze speciale somale Danab. A Ballidogle, un centinaio di chilometri a sud-ovest di Mogadiscio, due pick-up Toyota carichi di esplosivo sono stati lanciati contro la base Usa. Secondo i media locali, i due veicoli non sarebbero riusciti a entrare nella base. L'attacco è attribuito ai ribelli jihadisti sunniti di Al-Shabaab.