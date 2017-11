Molestie: Warner Bros sospende il produttore di 'Supergirl' Andrew Kreisberg avrebbe molestato 19 tra ex e attuali dipendenti

La Warner Bros. TV Group ha sospeso Andrew Kreisberg, produttore di 'Supergirl', 'Arrow' e 'The Flash', per accuse di molestie sessuali nei confronti di 19 tra ex e attuali dipendenti. In un comunicato, l'azienda fa sapere di considerare "in maniera seria tutte le accuse di cattse di cattiva condotta".Le accuse contro il produttore sono state rivelate dalla rivista Variety e Kreisberg ha replicato sostenendo di aver rivolto commenti su come erano vestite le donne in qualit di produttore, ma di non aver mai detto "qualcosa di sessista". Come altri "ho anche dato un bacio sulla guancia o un abbraccio, non sessuale".