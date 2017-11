Dal 1982 a oggi Molestie alle Olimpiadi: 290 coach e dirigenti usa accusati di condotta sessuale inappropriata

Larry Nassar

Oltre 290 allenatori e dirigenti legati alle organizzazioni sportive olimpiche Usa sono stati accusati pubblicamente di condotta sessuale inappropriata dal 1982 ad oggi, pari ad una media di otto adulti ogni anno o di uno ogni sei settimane per 36 anni.È il risultato di una indagine del, a dimostrazione che il caso Larry Nassar - l'ex medico del team olimpico Usa di ginnastica artistica accusato ora da più di 130 atlete - non è isolato.La cifra va spalmata su 15 discipline e include oltre 175 dirigenti condannati per crimini sessuali, come pure dirigenti che non sono mai stati incriminati e che hanno respinto le accuse.