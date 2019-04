Bolzaneto Molotov contro Poste a Genova, rivendicazione anarchica: "Ruolo diretto in deportazione migranti"

Poste in via Pastorino a Bolzaneto, Genova, da Google Maps

È firmato "anarchici per la solidarietà internazionalista" il testo che rivendica su un sito d'area l'incendio doloso tramite una bottiglia incendiaria di questa notte ai danni di diversi mezzi di Poste italiane, in via Pastorino a Bolzaneto. "Molti dei nostri sono morti, ma voi non avete potuto distruggere l'anarchia. Le sue radici sono troppo profonde" attacca il lungo comunicato che chiarisce come Poste italiane sia stata "attaccata" per il suo "ruolo diretto e vigliacco nella deportazioni dei migranti".La rivendicazione attacca le"politiche neocolonialiste ed assassine del neoliberismo" dei governi che si sono succeduti negli anni in Italia e in Europa."Parlando di accoglienza o alimentando xenofobia e razzismo -sostengono gli anarchici - i paesi europei e tutti i governi occidentali...hanno promosso e finanziato guerre o creato destabilizzazioni sociali". E le conseguenze di tali politiche, tra le quali gli anarchici inseriscono il fenomeno migratorio,"sono oggi gestite col pugno di ferro con la chiusura delle frontiere, dei porti e con deportazioni, omicidi in mare e catture ai confini". Nella rivendicazione si contestano anche gli accordi dell'Italia con la Libia e si esprime solidarietà a "chi lotta contro questo sistema di sfruttamento e contro la violenza dello Stato".La bottiglia incendiaria è stata lanciata questa notte contro alcune auto e motorini di proprietà di Poste italiane a Bolzaneto in via Pastorino all'interno del parcheggio adiacente l'ufficio postale. Il rogo ha coinvolto tre motorini e quattro auto. Un fatto simile, con il rogo di un'auto di servizio sempre a Bolzaneto si era verificato nell'ottobre del 2017 ed era stato rivendicato sempre dagli anarchici, che hanno spesso Poste italiane tra gli obiettivi in quanto una piccola compagnia aerea collegata al gruppo verrebbe talvolta utilizzata per il rimpatrio dei migranti. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero a ulteriori mezzi.