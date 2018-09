Final Six a Torino Mondiale di volley. Italia eliminata, alla Polonia basta il primo set I campioni del mondo in carica impongono subito il 25-14 che garantisce il passaggio in semifinale ed elimina gli azzurri. Successo poi al tiebreak per la squadra di Blengini

di Mauro Caputi Il sogno di riagganciare le semifinali a Torino dura solo 25 minuti per gli azzurri. Tanti ne servono alla Polonia per chiudere con un sonoro 25-14 il primo set e garantirsi quel parziale che la manda all'ultimo atto. Polacchi avanti 8-4 al primo timeout tecnico, tentativo di rientro dell'Italia schiacciata però da troppi errori. Zaytsev non va oltre il muro biancorosso, fermandosi ad appena 3 punti. Ma è tutta la squadra a mancare di carattere di fronte a una Polonia compatta, ma che, infine, va solo il suo: bene, con concentrazione, ma senza necessità di strafare. Un set, per Blengini, che sembra il quarto della partita di mercoledì contro la Serbia più che il primo di una sfida difficile, ma alla portata dell'Italia che aveva incantato fra Roma, Firenze e Milano.Già, quella squadra che nelle prime due fasi del Mondiale casalingo aveva incantato facendo bottino pieno a Firenze (più l'antipasto del Foro Italico col Giappone) e si era garantita una tranquilla permanenza a Milano, con la Final Six già praticamente in tasca prima ancora di scendere in campo. Quella squadra che anche alla prima sconfitta, con la Russia, aveva dimostrato come sapeva rialzare la testa nel momento di difficoltà per raggiungere l'obiettivo simbolico (quanto indice di indiscussa superiorità) del primato anche nella seconda fase. Quella squadra, infine, che ha perso qualcosa di determinante nel viaggio fra Milano e Torino. Quando nella Final Six tutto si è riazzerato e quattro set spalmati su due partite hanno sbarrato la strada verso un Mondiale che vent'anni dopo (1998, l'ultimo trionfo dei tre di fila) sembrava davvero alla portata.L'ultima partita della Pool J è andata avanti e si è chiusa col successo azzurro al tiebreak (14-25 25-21 18-25 25-17 15-11). Heynen manda in campo tutte le seconde linee dall'inizio del secondo set, facendo poi ruotare qualche titolare. Blengini mantiene più titolari in campo. E' un regalo per il pubblico del PalaAlpitour che vuole fortemente l'ultima vittoria. Ormai i punti (quei famosi 15 di scarto, come minimo, che avrebbero dovuto esserci a nostro favore, ma senza perdere alcun set) non contano più, serve uscire a testa alta. E così è davanti ai campioni del mondo in carica. Che potranno continuare a difendere il loro titolo. Le due semifinali sono Brasile-Serbia e Polonia-Stati Uniti.