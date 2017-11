Calcio Mondiali 2018, gli altri playoff Senza reti gli spareggi di andata tra Honduras-Australia e Nuova Zelanda-Perù

Una fase di Honduras-Australia

Honduras e l'Australia hanno pareggiato 0-0 nella gara di andata del playoff per un posto alla prossima Coppa del Mondo di Russia 2018, tra la quarta del girone Concacaf e la vincitrice del primo spareggio asiatico.In una sfida equilibrata e fisica, giocata nella seconda città più grande dell'Honduras, San Pedro Sula, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare un gol, lasciando aperta la qualificazione nella gara di ritorno in programma a Sydney mercoledì.Il Perù non va oltre lo 0-0 contro la Nuova Zelanda nella gara di andata dei playoff per un posto ai Mondiali di Russia 2018. Il match disputato al Westpac Stadium di Wellington, nonostante il dominio, almeno nella prima parte della sfida, dei peruviani si è chiuso senza gol. La gara di ritorno si disputerà Lima, in Perù, il 15 novembre.Con il match tra Danimarca e Irlanda, stasera si chiudono le partite di andata per i playoff europei, dopo Croazia-Grecia 4-1, Nord Irlanda-Svizzera 0-1 e Svezia-Italia 1-0. Tra domenica e martedì le partite di ritorno.Dopo Egitto e Nigeria, anche il Senegal stacca il pass per Russia 2018. La nazionale di Cissè ha battuto 2-0 in trasferta il Sudafrica chiudendo al comando il gruppo D dei gironi di qualificazione africani a una giornata dal termine. Succede tutto nel primo tempo. A segno Sakho al 12', di Mkhize al 38' l'autorete che vale il 2-0. Il Senegal sale così a 11 punti, mentre Burkina Faso e Capo Verde sono ferme a 6.