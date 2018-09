Firenze Mondiali Pallavolo, tris dell'Italia: Argentina ko 3-1 Trionfo degli azzurri davanti a oltre 8mila spettatori

Condividi

Terza vittoria consecutiva per l'Italia ai mondiali di pallavolo.A Firenze gli azzurri hanno battuto 3-1 (22-25, 25-15, 25-23, 28-26) l'Argentina di Julio Velasco.Sono i sudamericani a vincere il primo set, poi la rimonta degli azzurri che si portano sul 2 a 1, per poi aggiudicarsi la partita al 28° punto del tiratissimo quarto set, con un ace di Baranowicz appena entrato. Italia qualificata a punteggio pieno per il secondo turno."Quella di stasera è stata una partita durissima. Sono state partite in una partita sola, l'abbiamo portata a casa, sappiamo che è dura, e dobbiamo essere forse un po' più cinici". Lo ha detto il coach azzurro Blengini, commentando il successo azzurro. "L'Argentina la soffriamo sempre - ha aggiunto 'Chicco' Blengini - Se non accettiamo che ci sarà sempre da soffrire raccontiamo bugie". "Spero che il pubblico ci perdoni per la suspense finale nell'ultimo set ma forse è bello così - ha raccontato a fine match capitan Ivan Zaytsev - Un grazie speciale a Firenze che ci ha sostenuto nei nostri momenti più duri. Mai come stasera si sono rivelati fondamentali".Prossimo appuntamento mondiale per la Nazionale domani sera, ancora al 'Nelson Mandela forum' di Firenze: l'avversario sarà a partire dalle 21:15 la Repubblica Dominicana.ITALIA: Candellaro, Randazzo, Baranowicz 1, Juantorena 22, Giannelli 3, Rossini (L.), Mazzone 10, Zaytsev 20, Lanza 10, Cester, Colaci (L.), Maruotti, Anzani 6, Nelli.Allenatore: BlenginiARGENTINA: Zanotti 3, Cavanna 1, Poglajen 18, Conte 8, Loser 4, Gonzalez J. 6, Sole 7, Lima 11, Crer 1, De Cecco, Gonzalez A., Lopez 1, Ramos 1, Fernandez.Allenatore: VelascoARBITRO: Shaaban (Egitto) e Gerardo Macias (Messico)NOTE: spettatori 8260. Durata set 31', 25', 31', 36'.