Calcio Mondiali: Spagna esonera ct Lopetegui, lo sostituirà Fernando Hierro

Julen Lopetegui è stato esonerato dal suo incarico di ct della Spagna, a 48 ore dall'esordio della nazionale iberica al Mondiale di Russia 2018.Lo ha annunciato il presidente della federcalcio spagnola, Luis Rubiales, in una conferenza congiunta con Lopetegui dal ritiro di Krasnodar.A determinare la decisione, l'annuncio a sorpresa del Real Madrid che ieri ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico, sotto contratto con la Rfef fino al 2020, per la prossima stagione.Sarà Fernando Hierro a sostituire Julen Lopetegui e a guidare la Spagna al mondiale di Russia 2018. Lo ha ufficializzato la Federcalcio spagnola (Rfef) un paio d'ore dopo l'annunico del presidente Luis Rubiales di esonerare Lopetegui all'indomani della firma di un contratto triennale con il Real Madrid.Hierro, 50 anni, era in Russia in qualità di direttore sportivo della Rfef, nella stagione 2014-2015 è stato vice allenatore del Real Madrid e nel 2016-2017 ha allenato l'Oviedo.