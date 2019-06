Polonia Mondiali Under 20, gli azzurrini ai quarti Sconfitti i padroni di casa 1-0. Ora la vincente di Argentina-Mali

Andrea Pinamonti, Mondiali Under 20 (Ansa)

Condividi

L'Italia Under 20 è ai quarti nei mondiali di categoria in Polonia.Grazie a un rigore al 38' trasformato con un cucchiaio da Pinamonti, gli azzurrini hanno superato i padroni di casa polacchi a Gdynia 1-0.Nei quarti, in programma venerdì prossimo alle 18,30, l'Italia se la vedrà con la vincente tra Argentina e Mali.