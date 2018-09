Mondiali Volley L'Italia batte l'Olanda 3-1 nell'ultimo match della seconda fase

Una fase di Italia-Olanda

Nell'ultimo incontro della seconda fase, l'Italia ha sconfitto l'Olanda 3-1 ai Mondiali di pallavolo maschile. Gli azzurri si congedano dal Forum di Assago con un successo (il settimo) ininfluente ai fini del piazzamento finale (l'Italia è prima), nella serata in cui Blengini ha lasciato spazio alle seconde linee, avendo gli azzuri già conquistato la qualificazione alle Final Six, in programma a Torino dal 26 al 28 settembre.L'inizio è in sordina, e l'Italia perde il primo set 16-25, ma il riscatto è immediato e torna in parità vincendo la seconda frazione 25-20. Il terzo è il più combattuto: dopo aver neutralizzato due set point degli olandesi, i ragazzi di Blengini si impongono 27-25, per chiudere in scioltezza il quarto e il match con un secco 25-15.In precedenza, con la vittoria sulla Serbia per 3-0 (25-17, 25-16, 25-14), la Polonia aveva conquistato l'ultimo posto utile.Queste quindi le nazionali che si contenderanno l'accesso alle semifinali: Italia (1a pool E), Brasile (1a pool F), Stati Uniti (1a pool G), Polonia (1a pool H), Russia (1a miglior seconda), Serbia (2a miglior seconda).Le sei formazioni saranno divise in due gironi. Domani a Torino si terranno i sorteggi. Le prime a essere sorteggiate saranno Italia e Brasile: una nella pool I e l'altra nella Pool J. Identico il sorteggio per Stati Uniti e Polonia, una nel girone I e l'altra nel girone J. Per quanto riguarda le seconde classificate, invece, la Russia (1a miglior seconda) sarà inserita nella Pool I, mentre la Serbia (2a miglior seconda) nella Pool J.Agli azzurri di Gianlorenzo Blengini toccherà quindi una tra Stati Uniti e Polonia, e una tra Russia e Serbia.